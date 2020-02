Odpůrci nového ombudsmana se pokusili zabránit Křečkovi ve vstupu do úřadu, policie zadržela sedm lidí

Křeček: Je to nepřijatelné, nesmíme ustoupit

Nový ombudsman Stanislav Křeček už je uvnitř budovy a převzal úřad. K protestům řekl: "Nepouštět někoho, kdo byl legálně zvolen, do úřadu, to nemůžeme připustit a nesmíme takovým lidem ustupovat."

Nový ombudsman se asi po deseti minutách čekání do budovy dostal. „Nepouštět někoho, kdo byl legálně zvolen, do úřadu, to nemůžeme připustit a nesmíme takovým lidem ustupovat,“ řekl. Spory ale podle něj můžou přinést zvýšení povědomí o práci ombudsmana. „To je pro ten úřad jedině dobře. Pro demokratický nátěr tohoto státu to dobré není,“ uvedl. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová.

Nový ochránce práv podle odpůrců nemá kvalifikaci daný úřad spravovat, prezident jej proto neměl navrhnout a sněmovna neměla zvolit. Na transparentech byla vidět hesla jako „Křeček ombudsmanem, kozel zahradníkem,“ nebo „Stát, který nechrání práva svých menšin, je na cestě k fašismu“. Podle ombudsmanových odpůrců se Křeček projevuje jako člověk, který nemá ponětí o mezinárodní shodě v pojetí lidských práv.

První pracovní den nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka nezačal idylicky. Před úřadem se sešli jeho odpůrci i příznivci. Několik lidí, kteří Křečkovi bránili v cestě, policie zadržela. Do práce se tak dostal asi po deseti minutách čekání.

Na chodníku před budovou se sešli také příznivci nového ombudsmana. Odpůrce obviňovali z fašismu a kritizovali i spolek Milion chvilek pro demokracii. Křečkovi podporovatelé drželi v rukou cedule například s nápisem: „Vážený pane Křečku, přejeme vše nejlepší v nové práci ombudsmana.“ Ani jedno shromáždění nebylo podle podle Štiky oznámené.

Jednaosmdesátiletého Křečka zvolili ombudsmanem minulý týden poslanci, tento týden ve středu ve sněmovně složil slib.