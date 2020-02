Kvůli vysokému napětí uhynou v Česku stovky tisíc ptáků ročně. Energetici musí vedení zabezpečit

Zabezpečit vedení ukládá energetikům nový zákon

Nové vedení energetici nainstalovali na celkem čtyřech kilometrech od lužických rybníků až po silnici na Mutěnice. Práce vyšly na zhruba sedm milionů korun. Objevit by se mělo postupně i na dalších místech na jižní Moravě, lokality pro energetiky vybírají ornitologové.

„Je to například lokalita soutoku Moravy a Dyje, protože tam hnízdní velké množství vzácných ptáků a dravců včetně rarohů,“ vysvětlil Janoška. Tam, kde nebude možná kompletní výměna celého vedení, budou muset energetici sloupy kvůli ochraně ptactva zabezpečit jinak. Přikazuje jim to totiž nový energetický zákon. Zvládnout to musejí do roku 2024.