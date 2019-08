Další překážka pro stavbu odsunutého nádraží v Brně padla. Soud odmítl žalobu Dětí Země

Krajský soud v Brně zamítl obě žaloby proti odsunutí nádraží v Brně. Děti Země si o 2 dny spletly datum doručení a “prošvihly” lhůtu. Soud tak z formálních důvodů žaloby zamítl. “Něco takového se nám ještě nestalo," konstatoval šéf hnutí Miroslav Patrik. #doprava #Brno #nádraží — Michal Šebela (@Sebela_CT) August 16, 2019

Děti Země čekaly s podáním žaloby na nejzazší možný termín a podaly ji 27. února, ten však uplynul 25. února. Rozhodnutí Jihomoravského kraje o územním rozhodnutí bylo totiž doručeno už 25. prosince, a nikoli první pracovní den po tomto datu.

Hlavní nádraží se má stavět ve variantě, která nepočítá se zaústěním chrlické trati do budoucího severojižního kolejového diametru, tedy podzemní železnice, která má spojit sever a jih Brna. Cena má činit podle studie proveditelnosti 43 miliard korun. Diametr přitom požadovalo brněnské i jihomoravského zastupitelstvo. Jak by měla podzemní dráha vypadat, bude nyní ve studii proveditelnosti řešit Kancelář architekta města Brna, rozhodli o tom před týdnem radní. Bude řešit i to, zda to má být železnice, klasické metro či tramvaj.