Hotel Avion znovu prostupuje světlo. Konec oprav se blíží

Opravy funkcionalistického hotelu Avion v centru Brna se chýlí ke konci. Dělníci teď dokončují práce na interiérech. Po nich zbývá jen doplnit nábytek, třeba ikonická křesla Barcelona známá z vily Tugendhat. Tříletá rekonstrukce budovu co nejvíc přiblížila původnímu návrhu architekta Bohuslava Fuchse, novinkou bude třeba prohlídková trasa nebo výstavní prostory. Podle majitele by se hotel mohl otevřít do konce letošního roku.