Brněnští vědci zkoumají proměnu oceánských proudů. Pomocí dřeva naplaveného na Island

Stovku vzorků ze smrků, borovic nebo modřínů si vědci přivezli z pláží Islandu. Než tam ale dřevo doputovalo, muselo urazit tisíce kilometrů. „Ty kmeny plavou v moři od deseti měsíců do tří let. Na základě proudů, které tam jsou, a na základě předchozích výzkumů lze očekávat, že jsou ze Sibiře,“ vysvětlil dendrochronolog Michal Rybníček.

Cesty kmenů ze Sibiře do moře byly podle vědců různé. „(Strom) se dostal do řeky erozí nebo záplavami, anebo se tam mohl dostat těžbou. Potom se musel plavit, dostal se do ledové kry a ta driftovala přes Severní ledový oceán,“ popsal dendrochronolog Tomáš Kolář.

Plnou skříň dřeva z Islandu si přivezli vědci z @mendelucz. Zkoumají teď letokruhy a díky nim určí, jak je dřevo staré a odkud připlulo. Kus borovice na obrázku má 350 let a nejspíš pochází ze Sibiře. Vědci tak pomůžou zahraničním kolegům zjistit, jak se mění oceánské proudy. pic.twitter.com/qdTf71RT3N — Martina Čelišová (Tlachová) (@Celisova_CT) July 24, 2019

Každý vzorek je potřeba obrousit do hladka a pomocí lupy spočítat letokruhy. Pomocí mikroskopu a speciálního programu pak vědci vytvoří letokruhovou křivku. Ta je jedinečná jak pro daný strom, tak taky pro území, na kterém rostl.

Vědci budou vzorky stromů zkoumat minimálně do podzimu. Potom se vydají do Velké Británie, kde budou své výsledky porovnávat s databází Cambridgské univerzity. „Tím zjistíme, odkud pochází, podle toho, se kterou to sedí nejlépe,“ dodal Kolář.

Práce vědců na půdě Mendelovy univerzity je ale jen střípkem do mozaiky mnohem většího mezinárodního výzkumu. Ten zjišťuje, jak se v průběhu let mění oceánské proudy a jak je ovlivňuje klimatická změna.