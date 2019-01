Obce lákají mladé obyvatele na výhodné ceny pozemků. Pak jim musí zajistit místo ve školkách

„Chceme, aby tu mladí lidé zůstávali, tím pádem jim musíme něco nabídnout,“ vysvětlil starosta Strání Antonín Popelka (nez.). Obecní úřad prodal metr čtvereční za 300 korun. Jejich noví majitelé musí splnit jedinou podmínku, do šesti let na pozemcích postavit nové domy.

Do nové čtvrti Strání se přestěhuje i tamní rodačka Gabriela Panáková. Z domu to sice bude mít do práce 25 kilometrů, a manžel ještě dál, přesto neváhali. Za tak výhodnou cenu by pozemek jinde nepořídili. „Tady to máte za 300 tisíc, v Brodě už za milion a 200 tisíc třeba za poloviční pozemek,“ vysvětlila Panáková.

Pozemky tam nakoupili jen místní. „Každý si pozemky drží pro svoje děti, vnoučata, pravnoučata. Nikdo rád neprodává, co má,“ popsala obyvatelka Strání Jitka Tinková.