Lednici i Valtice. Lichtenštejnové chtějí kromě pozemků taky čtyři zámky a jeden hrad

Nároky knížecí rodiny se netýkají majetku, který patří krajům, obcím, univerzitám nebo neziskovým organizacím, ani pozemků, na kterých stojí dálnice. Týkají se pouze majetku, který patří státu, tedy hradů a zámků pod správou Národního památkového ústavu.

„V případě, že by jejich majetky byly vráceny, tak si myslím, že by se k tomu Lichtenštejni postavili jako ke všem svým majetkům. Takže by se starali vzorně,“ svěřila se Holásková. Podobně spor vnímá i valtický kastelán Richard Svoboda. „Není žádný důvod k obavám, protože kdo zná stav lichtenštejnských sbírek ve Vaduzu a ve Vídni a kdo zná stav objektů, jak se o ně starají, tak obavy nemůže mít,“ řekl Svoboda.

Podle kastelánů ale budou soudy řešit žaloby až desítky let a od těch okresních se možná dostanou až k Evropskému soudu ve Štrasburku. „Myslím, že se to dostane k Ústavnímu soudu i k Evropskému soudu pro lidská práva. Celkově bych odhadl deset let, pokud to skutečně soudy budou řešit a nenastanou nějaká mezistátní bilaterální jednání,“ popsal právní historik Ondřej Horák.