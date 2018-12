Fotbalová pohádka. Městské divadlo Brno uvede Klapzubovu jedenáctku

Dixieland se překvapivě podobá české dechovce

„My jsme říkali swing, a on říkal spíš dixieland než swing. To už je věc třicátých let, a hlavně nám ukázal, že když dixieland přestane synkopovat, tak má vlastně blízko k české hospodské dechovce. On si vtipně hraje s přechody mezi jazzem velkého světa a českou hospodou,“ přiblížil další z autorského tria, spoluautor scénáře Jan Šotkovský.

Mančaft Klapzubů v inscenaci stejně jako ten z povídky ale nezůstane jen na domácím hřišti v Dolních Bukvičkách. Diváci se spolu s ním podívají do Španělska, Británie, Austrálie i na ostrov lidojedů.