Vyřezat z rámu a spálit. Bývalý kastelán valtického zámku dostal podmínku za zničení desítek obrazů

Podle soudkyně Heleny Slunské není pochyb o tom, že obžalovaný vydal ústní pokyn k likvidaci uměleckých děl, přičemž věděl, že byla vytvořena na sympoziu. Pokyn uložil i s vědomím, že obrazy nejsou v jeho vlastnictví, ani ve vlastnictví Národního památkového ústavu.

Obrazy umělci vytvářeli od roku 1992 na výtvarném sympoziu Velký formát. Jde o díla 39 výtvarníků ze šesti zemí. Mezi ně patřili také neúspěšný kandidát na českého prezidenta Vladimír Franz, slovenský výtvarník Vladimír Popovič nebo čeští výtvarníci Ivo Sedláček, Kamil Mikel a Petr Lysáček.

„V prostorách jsme objevili blok rámů, které jsme viděli z boku, tak jsme zajásali, že jsme ty obrazy konečně objevili. Ale zjistili jsme, že to jsou jen rámy a z nich jsou surově vyřezaná plátna. Ale i z těch zbytků bylo poznat, co tam původně bylo. A že to někdo někomu neprodal, ale že to bylo zdevastováno,“ popsal již dříve u soudu Vladimír Franz.