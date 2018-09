Mendlovo náměstí v Brně se změní. Doprava ustoupí chodcům

Doprava nicméně omezit půjde. Alespoň podle Kanceláře architekta města Brna, která na novou podobu Mendlova náměstí vyhlásila soutěž. „Mendlovo náměstí není náměstí, je to pouze dopravní uzel a ještě k tomu špatný. Zastávky jsou od sebe velmi vzdáleny, všechno se kombinuje, špatně se přechází a náměstí je vlastně nebezpečné,“ vysvětlil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Místo, které patří dopravě nebo lidem bez domova. Nevzhledné a roztříštěné. Takové je podle oslovených Brňanů Mendlovo náměstí. Třeba i podle manželů Píchových, kteří v místě bydleli několik let. „Tramvaje jsou neškodné, ty jezdí na elektriku a neškodí životnímu prostředí. Hlavně je tady moc aut. Kdyby se doprava zmenšila, ale to půjde asi těžko,“ řekl Bohumil Pícha.

Druhá strana bude naopak patřit pouze pěším, aby mohli volně přecházet podobně jako na konci 19. století. Vítěznou vizualizaci porota vybrala ze sedmi návrhů. „Pro mě to bylo srozumitelné řešení, které je schopné reagovat na změny v lokalitě do budoucna,“ uvedl architekt a porotce soutěže Adam Halíř.

Proto město vypsalo soutěž o přeměnu místa. Podle vítězného návrhu pojedou auta pouze po jedné straně náměstí okolo Mendlova muzea. Zmizí také tramvajová smyčka a na jejím místě vznikne prostranství, kde by se Brňané mohli v budoucnu potkávat.

Takto by jednou mělo vypadat Mendlovo náměstí v Brně. Alespoň podle vítězného návrhu soutěže, kterou vypsalo @brnomycity . Autory jsou architekti Michal Palaščák a Michal Poláš pic.twitter.com/f6pR430wsi

„Náš návrh se dotýká dvou věcí, a to veřejného pobytového parku v jedné části a živého náměstí v druhé části. Na to potom navazují aktivity, počítali jsme i se sportem, mohla by tam být i tržnice, protože frekvence je tam enormní,“ řekl jeden z autorů vítězného návrhu, architekt Michal Palaščák.

Jenže jde zatím pouze o vizi. Podobných myšlenek na přeměnu jednoho z nejfrekventovanějších přestupních uzlů už bylo několik. Třeba v roce 2009 nebo 1996, návrhy se ale nikdy neuskutečnily. A i ten současný se změní v realitu nejdřív v horizontu deseti let.