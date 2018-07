Dinopark mizí z návsi Chvalovic. Pravěcí ještěři se stěhují do brněnské zoo

Korby nákladních aut dnes z Chvalovic převážely neobvyklý náklad. S pomocí jeřábu a lan na ně pracovníci naložili čtyři makety pravěkých ještěrů, některé vážily i 150 kilogramů. Z bývalé budovy Dinoparku tak zmizely poslední modely dinosaurů.

Ročně do obce se zhruba 650 obyvateli přilákal Dinopark další stovky návštěvníků, hlavně školní zájezdy. Loni se ale vedení obce rozhodlo, že více než třicet let staré haly, ve kterých modely dinosaurů stály, odkoupí.

Stěhování dinosaurů z Chvalovic. Prehistorický park tady po 8 letech končí a makety ještěrů se stěhují do @ZooBrnoCZ, kde chystají jejich další využití. Dinopark totiž od soukromého majitele koupila za 9 milionů obec a stavbu uprostřed návsi chce zbourat. pic.twitter.com/CJNei5dZKZ — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) July 11, 2018

Jednopatrové budovy s výraznými barvami a vyobrazením prehistorických tvorů stojí na náměstí vedle kostela svaté Barbory. Do prostranství se podle zastupitelstva i místních nehodí. „Je to za kostelem a je to taková dezolátní stavba. Chtěli bychom to odstranit. Nám to tady hyzdí střed návsi, kterou bychom určitě chtěli zvelebit,“ řekl místostarosta Chvalovic Robert Vaněk (nez.).

První možnost koupě měli už před rokem a půl, kdy šel celý park včetně modelů za 11 milionů korun do veřejné dražby. Zájemci o něj ale chyběli, nakonec tak budovy odkoupila obec a náklaďáky ve středu odvezly poslední dinosaury do Brna.