Granáty, rozbušky i dělostřelecká raketa. Pyrotechnici z Bořího lesa odstranili 3800 kusů munice

Dělostřelecká raketa ráže 21 centimetrů. Největší kus střeliva, který pyrotechnici s pomocí detektorů objevili v Bořím lese během uplynulého půlroku, je dlouhý 125 centimetrů a váží 110 kilogramů. Z lesa kromě ní zmizelo i dalších 3800 kusů munice z druhé světové války, která se vyráběla pro německou armádu v továrně Muna.

V porovnání s předchozími etapami sanace je to výrazně vyšší číslo. Důvodem je, že se pyrotechnici přiblížili k místům, ve kterých bývaly betonové sklady továrny a půda zde proto ukrývá větší množství střeliva. „Nejvíc se našlo tady v prostoru bývalého skladu a několik metrů v okolí, nacházelo se nejen na povrchu a v hlíně, ale i ve stavební suti, takže jsme museli využít i minibagr,“ uvedl vedoucí pyrotechnik Jiří Chládek.

Střepiny na místě likviduje přímo pyrotechnický tým. Jiné je to u munice, stářím je sice poškozený pojistný systém a mechanismus, ale ne trhavina uvnitř. Proto si pro střelivo každý den přijede policie, která podle druhu a nebezpečnosti rozhodne, co s ním udělá. Zda ho řízeně odpálí, nebo jej uloží do skladu.

„Pokud je munice velmi nebezpečná a jakákoliv manipulace by mohla iniciovat explozi, je ničena na místě. Nejčastěji nebývá vhodná pro skladování vzhledem ke stavu a konstrukci a v takovém případě je ničena v dočasné trhací jámě přímo v Bořím lese,“ řekl náměstek ředitele Pyrotechnické služby Miloslav Žán. Jen letos v Bořím lese odpalovali pyrotechnici munici 38krát.