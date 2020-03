Pražští radní schválili výstavbu tramvajové trati kolem Hlavního nádraží. Povede parkem

Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) pro Pražský deník uvedl, že se dokončení tratě zatím nedá odhadnout, protože je výstavba teprve v procesu změny městského plánování. Podle primátorova náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) by změna měla být odsouhlasena do jednoho roku.

Trasa povede od Národního muzea Wilsonovou ulicí, kde by u Státní opery měla být vystavěna nová zastávka. Přímo ve Vrchlického sadech před nádražní budovou pak bude druhá zastávka, odkud budou tramvaje jezdit dolů do Opletalovy ulice a poté se napojí na stávající trať v ulici Bolzanova. Scheinherr uvedl, že tuto variantu schválilo jak ministerstvo kultury, tak i Praha 1. Do parku před Hlavním nádražím se tak vrátí povrchová doprava.

Park nesmí být poškozen

Podle Hlaváčka je stavba v husté zástavbě velmi komplikovaná, obzvlášť kvůli parku (takzvaném Sherwoodu), který se před nádražím rozkládá. Dodal, že park nesmí být poškozen.