Obrazem: Na Václavské náměstí se vrátí tramvaje. Po 40 letech

Na Václavském náměstí v Praze bude po více než 40 letech postavena nová tramvajová trať ve směru od Národního muzea do Vodičkovy a Jindřišské ulice. V pondělí záměr schválila Rada hlavního města na svém zasedání. Projekt trati vypracuje dopravní podnik (DPP) do konce roku 2019 a za dva roky by se mělo začít stavět. První tramvaj by okolo sochy svatého Václava měla projet v roce 2022.