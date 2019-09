Podzemí pod někdejším Stalinovým pomníkem se hroutí. Podepření vyjde na miliony korun

Kvůli havarijnímu stavu toho, co zbylo z někdejšího pomníku diktátora Stalina, a špatné statice prostor si nechala Praha zpracovat posudek. Ten potvrdil, že na některých místech hrozí zhroucení. „Ještě se to nepropadá celé, ale hroutí se nosné konstrukce. Dochází k jejich prohýbání, které je zhruba dvakrát až třikrát větší než norma daná vyhláškou,“ shrnul obavy hlavního města radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Svého času bylo Stalinovo sousoší na Letné největší v Evropě. Pod ním bylo vytunelováno téměř deset tisíc metrů čtverečních. Podle posudku nyní hrozí, že by se prostory, do kterých dlouhodobě zatéká, mohly náhle zřítit. Přispělo by k tomu „nahromadění většího množství lidí, zatížení sněhem, nebo jakýkoliv statický nebo dynamický impulz“.

Proto je potřeba provizorně podepřít střechu stavby. „V podstatě to podepření by mělo být realizováno v řádu několika týdnů. Tehdejší životnost betonu a železných prvků je zhruba padesát let. To nám říká, že konec jejich životnosti je mezi lety 1999 až 2004,“ upozornil Chabr.

Město se teď obrátí na stavební úřad Prahy 7. V případě, že by práce schválil, mohou začít okamžitě. Následovala by i další měření nebo zatěžkávací zkouška jako na velkých pražských mostech.