„Je to jen podstavec.“ Praha zrušila plány na galerii pod bývalým Stalinovým pomníkem

V podzemí mělo vzniknout kulturně-vzdělávací centrum rozdělené do čtyř částí. V jedné z nich měl být hlavní výstavní sál, pak prostor pro prezentaci historie místa včetně nerealizovaných návrhů úpravy Letné, další sál měl představit komunistický totalitní režim. Poslední by sloužil street art komunitě. Česká komora architektů nápad označila za nevhodný, starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) postup tehdejšího vedení města označil za snahu postavit primátorce pomník.

Prostor spíš pro skateboardisty než umění

Krnáčová svůj postup zdůvodňovala havarijním stavem pomníku, letos v srpnu se tu například propadla do šachty dívka. „Zaměříme se na to, aby byl podstavec opraven, aby to nespadlo,“ přislíbila Třeštíková. Podle ní by ale měl prostor „pod Stalinem“ zůstat volně přístupný, navíc se obává, že vybudování galerie by významně změnilo charakter parku na Letné, což koaliční strany nechtějí. Dnes se k pomníku, na jehož podstavci stojí místo sovětského státníka metronom, vydávají Pražané i cizinci na procházku. Je také oblíbeným místem skateboardistů.

V současnosti je „ve Stalinovi“ umístěna audiovizuální výstava, kterou připravila společnost Post Bellum. Instalace Paměť národa do 9. prosince prostřednictvím moderních technologií připomíná dvě totality, jimiž si Československo v minulém století prošlo. Post Bellum se už dříve vyjádřilo, že by podzemí pomníku rádo proměnilo na trvalejší muzeum totality.