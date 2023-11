Kvůli železničnímu tunelu se bude muset zřejmě zbourat část hotové D3 u Ševětína

„Původní projekt počítal s tím, že stejně by se provozovaná dálnice upravovala, a to z toho důvodu, že se stavěla jenom v polovičním profilu. Minimálně na polovině té dálnice by stejně musely být stavební změny,“ řekl Rýdl.

Práce spjaté se železničním tunelem mohou trvat i několik let. Provoz při tom bude omezený, vedený jednou polovinou dálnice. Jde o stovky metrů dálnice. ŘSD otevřelo část dálnice D3 Ševětín–Borek dlouhou 10,7 kilometru v prosinci 2019. Stavba stála 1,6 miliardy korun.

Správa železnic uvedla, že když se stavba dálnice chystala, tunel v projektu byl, ale pak z něj vypadl. Rýdl k tomu řekl, že ho silničáři z plánu vypustili po mnoha jednáních za přítomnosti vedení ministerstva dopravy. „V době, kdy byla dálnice připravená ke stavbě, neměla Správa železnic stabilizovanou trasu tunelu ani směrově, ani výškově,“ sdělil Rýdl. Dodal, že by bylo riskantní průchod pro tunel jen tak někde postavit, když jde o stovky milionů korun.