OKD se loni extrémně dařilo. Mezi obce zasažené těžbou rozdělí 40 milionů

Díky penězům od OKD by se mohl vrátit život například do tenisového areálu ve Stonavě. Ten byl vybudován už před dvaceti lety, činnost ale ukončil v roce 2019 v souvislostí s pandemií covidu-19. Od té doby areál chátrá.

Těžební společnost na provoz přispěje částkou dva miliony korun. Sportovci by se tak na kurty mohli vrátit už příští rok. „Budeme dělat rekonstrukci hracích ploch, kde jsou čtyři kurty, částečnou rekonstrukci oplocení a kompletní rekonstrukci správní budovy,“ přiblížil starosta Stonavy Tomáš Wawrzyk (za ANO).

Právě Stonava je jedinou a poslední obcí v Česku, v jejímž katastru stojí činný černouhelný důl. Těžba by měla být na šachtě ČSM ukončena do dvou let.