V Chebu platí nová vyhláška proti odpalování pyrotechniky. Město ale volá po další regulaci

Němečtí turisté často odpalují na Chebsku pyrotechniku v lese i na loukách. „V souvislosti s velkým teplem od zábavní pyrotechniky vzniklo i několik požárů. Jednalo se o požáry polí a lesa,“ popsal místostarosta Chebu a velitel Sboru dobrovolných hasičů Cheb Pavel Pagíč (Volba pro kraj).

Za odpalování pyrotechniky mimo určené dny mohou podle nové vyhlášky strážníci udělit pokutu až deset tisíc korun. Jen za poslední tři týdny řešili skoro třicet takových případů. „Němečtí občané sem stále jezdí nakupovat pyrotechniku, proto bychom asi potřebovali pomoci se změnou legislativy na celorepublikové úrovni,“ řekl velitel chebské městské policie Pavel Janošťák.

Podle vedení Chebu si lidé zábavní pyrotechniku často nakupují na tržišti u Svatého kříže. Jenže samotný prodej zábavní pyrotechniky vyhláška postihnout nemůže. „V příhraničních oblastech dochází k tomu, že zahraniční návštěvníci si to kupují, protože u nich nemají možnost, a odpalují to hned, jak to koupí,“ uvedl starosta Chebu Jan Vrba (ANO).

Vedení města proto chce požádat Karlovarský kraj o návrh zákona, který by prodej pyrotechniky reguloval podobně jako v Německu.