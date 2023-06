Hřensko zakáže použití pyrotechniky. Chce předejít dalším ničivým požárům

Zastupitelé se opírají o nález ústavního soudu z roku 2012, kdy soud zrušil vyhlášku, která zakazovala prodej pyrotechniky v Liberci. Ve Hřensku se proto rozhodli regulovat použití zábavní pyrotechniky.

Pokud vyhlášku ve Hřensku někdo poruší, hrozí mu od strážníka městské policie na místě pokuta až deset tisíc korun. „Pakliže on (strážník) by dovodil, že ten rozsah použití je skutečně velmi značný, tak tuto skutečnost zmapuje, odevzdá se to magistrátu města Děčín, který může uložit pokutu až do částky sto tisíc korun,“ řekl Pánek.

Hřensko bude apelovat na prodejce pyrotechniky, aby zboží stáhli

O vyhlášce bude obec informovat občany i turisty na svých webových stránkách, v obecních novinách a také vyhlášku postoupí národnímu parku Saské Švýcarsko, aby se o ní dozvěděli také němečtí turisté.

Obec chce také apelovat na prodejce, aby prodej zábavní pyrotechniky ukončili. „Myslím si, že jsme našli společnou řeč s představiteli vietnamské komunity, protože ten prodej vychází od nich. Já si je sem v nejbližší době pozvu a budu apelovat na ně, aby právě oni apelovali na prodejce, aby se vůbec možnost prodeje této pyrotechniky vymýtila,“ uvedl Pánek.

Zároveň starosta Hřenska avizoval, že na kontrolách prodejců začne obec úzce spolupracovat s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a třeba i úřadem pro kontrolu zbraní a střeliva. Mezi prodejními stánky v Hřensku se kontroloři těchto úřadů v doprovodu policie pohybovali už v pátek a v sobotu. Policisté na Twitteru bez bližších podrobností informovali, že zjištěná pochybení byla řešena příslušnými orgány.