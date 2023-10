Na Svitavsku zprovoznili nejvýkonnější větrnou elektrárnu v Česku

Žipotín, který má asi dvě stě obyvatel, do svého rozpočtu získá zhruba jeden milion korun ročně. Podle redaktorky ČT Kateřiny Bibenové si obec díky takto získaným penězům bude moci dovolit více investovat do svého majetku.

„Navíc by Gruna měla být jednou z těch obcí, kde by v případě schválení komunitní energetiky u nás měl vzniknout pilotní projekt,“ dodala.

Jedna z menších turbín, která v místě stojí už delší dobu, dosahuje výšky 83 metrů. Nová elektrárna je podstatně vyšší, měří až 179 metrů, přiblížil jednatel a vedoucí stavební činnosti společnosti S&M CZ Martin Valter. „Je jak výkonem, tak i výškou největší elektrárnou v České republice,“ dodal.

„Předchozí větrná elektrárna měla výkon 600 kilowattů, současná má výkon 4,2 megawattu, což znamená, že je mnohonásobně výkonnější,“ sdělil ředitel společnosti Martin Hofman s tím, že právě výkon byl hlavním důvodem pro výstavbu modernější větrné elektrárny. Obec tak už má tři menší a jednu velkou.

Větrné turbíny lidé často odmítají, někdy podléhají hoaxům

Zatímco na některých místech Česka už větrné turbíny stojí, jinde jejich výstavbu brzdí nesouhlas obyvatel. „I my máme zkušenost s tím, že je velmi složitá diskuze s obcemi, protože kolem větrných elektráren panují takové ty nepravdy, například, že to hlučí, zabíjí to zvěř a tak dále,“ podotýká Hofman. Gruna je podle něj vzácným příkladem toho, že obavy lidí jsou často zbytečné.