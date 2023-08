Větrná elektrárna a roubenky nejdou dohromady, tvrdí obyvatelé František a sepsali petici

Františky jsou malebným místem s víc než sto padesát let starými roubenkami nedaleko Žďárských vrchů. Chystaná větrná elektrárna některým místním obyvatelům kalí plány na udržení rázu osady. „Ty chalupy jsou stavěné celou dobu stejně, existuje tady stavební uzávěra, která by se neměla porušovat, a ta stavba ten krajinný ráz rozhodí,“ vysvětlil spoluautor petice Radek Michalík.

„Stožáry vysokého napětí jsou vysoké dvacet sedm metrů a teď si představte, že ta větrná elektrárna je osmkrát vyšší, to je něco naprosto neuvěřitelného. Uprostřed lesa, dvě stě padesát metrů od CHKO. Já mám pocit, že se tady někdo úplně zbláznil,“ řekl další spoluautor petice Petr Kvíčala.

Petici proti výstavbě podepsalo devadesát procent místních obyvatel. „To není proti větrným elektrárnám a alternativním zdrojům. Dokážu si představit, že jsou větrné elektrárny v polích, v neobydlených oblastech, na moři,“ dodal Kvíčala.

Pozemek pro elektrárnu si chce investor od obce pronajmout na dvacet let. „Vede tam vedení vysokého a zvláště vysokého napětí, takže tam už nějaký zásah do krajiny v minulosti byl. My věříme, že ty negativní vlivy elektrárny budou vyvážené přínosy,“ řekl jednatel PV Consulting Petr Vavrečka.

Obec zvažuje referendum

O dalším postupu s investorem jedná obec Krouna, pod kterou osada Františky spadá. „Byl nám slíben zhruba milion devět set tisíc korun na rok pro obec a nějaké garantované ceny energií. Já se k tomu od začátku stavím neutrálně a tvrdím, že by měli rozhodnout občani,“ řekl starosta Krouny Petr Schmied /STAN/. Obec tak pravděpodobně vyhlásí referendum, zastupitelé o něm rozhodnou v září.