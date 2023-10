V Napajedlech funguje první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku

„Zelený vodík umožňuje dlouhodobě, i v řádu měsíců, akumulovat čistou energii z obnovitelných zdrojů a vhodně tak doplňuje velkokapacitní bateriová úložiště, která jsou efektivní v krátkodobém skladování přebytků z fotovoltaiky nebo větrných elektráren,“ uvedl předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Elektrolyzér vyrobí ročně osm tisíc kilogramů bezemisního vodíku, což umožňuje osobnímu vozu ujet osm set tisíc kilometrů, o osmdesát tisíc kilometrů jde u vodíkového autobusu. „Systém jsme doplnili i bateriovým úložištěm o kapacitě 206 kilowatthodin a výkonu sto kilowattů. Zelený vodík je skladován ve vyrovnávacím tlakovém zásobníku o kapacitě 640 litrů,“ informoval Skopal.

Společnost instalovala zařízení na jaře, od června bylo v testovacím provozu. Náklady byly zhruba 35 milionů korun, z toho devět milionů tvořila dotace ministerstva životního prostředí, řekl předseda představenstva.

Stanice pro vozy s vodíkovým pohonem

Zelený vodík chce Solar Global využít zejména pro akumulaci energie. V areálu do dvou let vznikne také plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem. „Je řada měst, která by si ráda koupila vodíkové autobusy, ale nemají je kde plnit,“ poznamenal Skopal.

Kromě vodíku bude elektrolyzér vyrábět i bezemisní kyslík využitelný v průmyslu, potravinářství nebo zdravotnictví. Společnost připravuje další projekt u Kolína, kde by měla být fotovoltaická elektrárna a elektrolyzér, který bude čtyřikrát větší než napajedelský.

„V Česku v nedávné době vzniklo už několik jednotlivých zařízení na výrobu zeleného vodíku, ale jde pouze o pilotní projekty určené k testování praktického využití tohoto zeleného plynu. Solar Global je první společnost u nás, která se do výroby zeleného vodíku pustila ve velkém průmyslovém měřítku,“ uvedl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.