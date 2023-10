Policistům na Zlínsku ujížděla řidička dodávky, ve které bylo sedmnáct migrantů

Na Zlínsku v pondělí odpoledně ujížděla policistům řidička dodávky, ve které bylo sedmnáct běženců. Ohrožovala při tom ostatní řidiče, do jednoho z protijedoucích vozidel narazila. Policii se auto podařilo zastavit po několika kilometrech. Řidička, která byla pod vlivem drog, skončila v policejní cele. V tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policisté nakonec vozidlo zastavili násilně, podle serveru iDNES.cz do něj úmyslně narazili.