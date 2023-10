Daň z nemovitosti většina radnic měnit nebude. Některé čekají na konsolidační balíček

Daň z nemovitosti od nového roku zvýší i radnice v desetitisícové Jesenici u Prahy. Dotkne se to ale jen vybraných podnikatelů. „Lokálních večerek a malých komerčních objektů se zvýšení daně z nemovitosti nedotklo,“ upřesnil starosta Pavel Smutný (Nezávislí pro Jesenici). Firmy si připlatí asi ve stovce lokalit.

Více budou platit i podnikatelé nebo majitelé pozemků. Dosud mělo město z daně ročně asi 56 milionů, nově to má být 139 milionů.

Česká televize oslovila statutární města a ta, která v létě o úpravě daně uvažovala. Šest ze 33 radnic koeficient zvyšuje, většinou pro průmyslové oblasti. Sedm vyčkává a zbylé nic nemění. Příkladem jsou Němčovice na Plzeňsku s dvěma stovkami obyvatel. „Kdybychom věděli, co je konečný výsledek balíčku, mohli bychom nějakým způsobem reagovat,“ podotkl starosta Karel Ferschmann (nestr.).

Schvalování ve sněmovně

Poslanci se ke konsolidačnímu balíčku vrátí příští týden. Vládní verze počítá s tím, že stát nechá obcím celou daň z nemovitosti, on si na oplátku ponechá více peněz z jiných daní. „Pro města a obce toto bude rozpočtově nula od nuly neutrální. Ale pokud bychom opravdu navýšili ještě koeficienty z daně z nemovitosti, tak by nárůst mohl být pro občany čtyř až několikanásobný, což by mohlo být v některých městech neúnosné,“ upozornila Vladyková.

„Pokud budou chtít zvyšovat daň z nemovitosti, tak k tomu skutečně přistoupí až od roku 2025,“ řekla předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková (STAN).

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že zastupitelům nechce radit, jak mají postupovat. „Právě proto je to pravomoc obcí, mají poměrně širokou paletu nástrojů, jak to mohou ovlivnit,“ dodal.

Podle státního závěrečného účtu vybírají radnice na dani z nemovitosti v posledních letech přes jedenáct miliard, vloni přes dvanáct. Peníze používají hlavně na rozvoj obcí.