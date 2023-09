Zastupitelé kývli na výkup pozemků u mošnovského letiště pro armádní centrum

Proti výkupu pozemků se aktuálně postavili i komunisté. Vadí jim, že by centrum mohla v budoucnu využívat vojska jiných států. „Umístění vojenské jednotky v Mošnově jsme vždycky podporovali a vytvářeli jsme k tomu i podmínky. Vzniklo i memorandum, ale v něm nebyla ani zmínka, že by tento areál měl sloužit někomu jinému než české armádě,“ tvrdí opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM).

„Nikdy jsme neplánovali, že tento logistický hub bude základnou pro americké vojáky. Ale také jsme nikdy neviděli to, co se děje na Ukrajině, kde ruský agresor střílí na nemocnice, školy, univerzity,“ reagoval bývalý hejtman Ivo Vondrák (nestr.). Na to Babka odvětil, že se nepouští do ideologických sporů, ale že má právo vyjádřit jako zastupitel svůj odpor.

Dlouhou debatu ukončilo hlasování, ve kterém byl výkup pozemků schválen. Kania zdůraznil, že česká armáda stále říká, že půjde pouze o logistické centrum.

Zatímco komunisté nyní chtějí sbírat podpisy pro vyvolání referenda o dalším osudu území, vedení kraje připravuje další kroky, které vyplývají z memoranda s Armádou České republiky. Ta by chtěla začít s výstavbou logistického centra v roce 2028.