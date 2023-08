Liberty Ostrava čelí potížím s financováním a poklesem poptávky. Uzavírá jeden z důležitých provozů

přehrát video Liberty Ostrava řeší problémy s výrobou a dluhy Zdroj: ČT24

„Navzdory našim snahám a úsilí dalších významných českých energeticky náročných sektorů se vládě zatím nepodařilo omezit nepříznivý dopad vysokých cen energií a vysoké inflace, která je jednou z nejvyšších v Evropě, na naše podnikání. Proto jsme museli v nejlepším zájmu našeho podniku přistoupit k určitým zásadním opatřením,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková. Odbory hutní firmy tvrdí, že jde o nevratný proces. Po vychladnutí baterie totiž provoz už nebude možné znovu obnovit. K jeho odstavení by mělo dojít v polovině září letošního roku. „Jsme neklidní, protože nám není známo, jak to zapadá do celkové strategie firmy. Namístě je otázka na vlastníky, jaký bude další vývoj s hutí a její strategií, protože utlumování prvovýroby, jak vidíme, může být do jisté míry nebezpečné,“ míní prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. „Dnes už nám jede jedna vysoká pec a v případě, že bychom opětovně chtěli najet na druhou vysokou pec, tak už nebudeme mít dostatek vlastního koksu. Předpokládali jsme, že pokud se trhy zlepší, tak by koksárenská baterie sloužila k podpoře té vysoké pece,“ vysvětlil předseda odborové organizace ocelárny Roman Bečica. V opačném případě by se podle něj musel koks nakupovat.

Práce v Liberty, ale v jiném provozu Zrušení provozu by se podle posledních informací odborářů mělo dotknout devadesáti lidí. „Ti lidi by dostali nabídku na jiných pracovištích v rámci hutě,“ uvedl Bečica. Podle něj by mohlo jít o rourovnu, kde by vedení společnosti mohlo od ledna rozjet čtvrtou směnu. „Kdyby někdo tu nabídku nepřijal, tak by s ním v rámci kolektivní smlouvy musel být ukončen pracovní poměr,“ dodal. Pokud jde o rourovnu, tak tomuto provozu se podle šéfa odborářů daří. Některé provozy v Liberty se zastavily i v minulosti. Jde už o zmíněné vysoké pece, kdy se v roce 2012 přešlo ze tří pecí na dvě. „Teď jsme v modelu, kdy jedeme na jednu vysokou pec,“ řekl Bečica a dodal, že to považuje za tragédii.

„Musím říct, že nervozita je obrovská. Jsem ale rád, že lidi mají o firmu zájem, protože je spousta dotazů, zajímají se, co bude zítra, zda bude na výplaty, jak si firma povede, kolik peněz dlužíme a tak dále. Nepamatuji si, že by to někdy bylo v takové fázi, že by byl mezi lidmi tak velký strach o zaměstnání,“ doplnil šéf odborářů. Dluhy Liberty Ostrava Další problémy, které Liberty Ostrava řeší, se týkají financování. Huť totiž dál dluží za dodávky energií firmě Tameh Czech. Problémy jsou už od jara, kdy vedení společnosti Tameh Czech hrozilo omezením dodávek. Liberty pak část dluhů zaplatila, teď ale dodavatel na huť opět tlačí. Huti Liberty Ostrava navíc momentálně hrozí i to, že vůbec poprvé bude dlužit i státu, jde o částku až jeden a půl miliardy korun. Společnost si v době pandemie covidu-19 vzala úvěr od banky, která ale zkrachovala. Její věřitelé teď chtějí peníze po státní pojišťovně EGAP, která se za úvěr zaručila. Nyní probíhají intenzivní jednání, jasno by mohlo být zhruba za dva týdny.