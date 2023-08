Zdravotní sestra z kauzy chlapce v kómatu dostala odškodné za nezákonné stíhání

Chovancová požadovala po státu okolo 1,15 milionu korun – milion za nemajetkovou újmu a přes 155 tisíc jako náhradu za náklady na právní služby. Ministerstvo spravedlnosti jí však kromě omluvy přiznalo jen 80 tisíc za nemajetkovou újmu, a to kvůli zvýšení stresu a zásahu do pracovní sféry. „Neboť žadatelka byla stíhaná v souvislosti s výkonem jejího povolání,“ napsal resort do rozhodnutí, které má ČT k dispozici.

Zdravotní sestra, která v pardubické nemocnici pracovala od roku 2010, poslala žádost o odškodnění vloni v srpnu, ministerstvo o ní ale rozhodlo až letos v polovině července. V dubnu tak zároveň podala na stát žalobu, které Okresní soud v Pardubicích vyhověl. „Byl vydán platební rozkaz, kterým bylo uloženo žalované zaplatit žalobkyni částku 1 155 815 korun s příslušenstvím,“ uvedl mluvčí soudu Karel Gobernac. Ministerstvo se ale proti verdiktu brání, soud proto bude spor ještě řešit.

Chovancová čelila obžalobě z neposkytnutí pomoci, lékařku Martinu Šípovou a další zdravotní sestru Barboru Špásovou státní zástupce vinil z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obvinění se týkalo operace mandlí, kterou v květnu 2017 podstoupil v Pardubické nemocnici tehdy osmiletý chlapec. Čtyři dny poté začal masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc. Mezitím dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Nemocnice se s rodinou dohodla na mimosoudním vyrovnání

Lékařka i sestry vinu odmítly, vyjádřily ale lítost. Stíhání čelila kvůli údajně nedostatečně definovaným pravidlům také společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnická osoba, ani ona s obviněním nesouhlasila. Lékařka Šípová podle svých slov zvolila zavedený postup, zdravotní sestry zase vypověděly, že chlapec nebyl v život ohrožujícím stavu. „Dýchal volně, byl růžový, nechrčel,“ popsala Chovancová u soudu s tím, že situaci nepovažovala za tak závažnou, aby bylo nutné volat ARO.

Pardubický soud vloni v dubnu udělil lékařce Šípové roční podmínku s dvouletým odkladem a dvouletý zákaz činnosti, sestra Špásová dostala šestiměsíční podmíněný trest s roční zkušební lhůtou. Chovancovou soud osvobodil s tím, že dodržovala předepsané postupy a po příchodu lékařky se držela jejích pokynů. Obžaloby zprostil i nemocnici, která neporušila žádný z předpisů. Verdikt v lednu potvrdil i odvolací soud, případem se ale po dvou dovoláních bude ještě zabývat Nejvyšší soud.

Letos v dubnu se nemocnice dohodla na mimosoudním vyrovnání s rodinou chlapce. Ta se kvůli nemajetkové újmě domáhala odškodnění 22 milionů korun, nemocnice jí původně nabízela 15,5 milionu. Přesná částka není známá, podle informací ČTK jde o kompromis. Náhrady nákladů na léčbu řeší nemocnice zvlášť.