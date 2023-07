Pohnojí a ochrání před suchem. Brněnští výzkumníci pracují na novém typu hnojiva

Prvním úkolem výzkumníků bylo smíchat vhodný roztok. Podle výzkumníků má fungovat jako hydratační maska pro rostliny. „Zásadní komponentou, kterou se odlišujeme, jsou škrobové mikrogely, které způsobují to, že kromě omezení výparů jsme schopni vodu zadržet,“ líčí vedoucí výzkumné skupiny CEITEC VUT, ESCUBE Josef Jančár.

Poté následují pokusy v univerzitní hale. Tam chtějí vědci změřit množství chlorofylu v listech po pohnojení. „Chlorofylmetr měří a prosvěcuje list. na základě intenzity zelené – chlorofyl je zelený – vyhodnocuje jeho obsah,“ připojuje vedoucí výzkumu Škarpa.

Nakonec se vědci přesunou i do polních podmínek, k tomu by mělo však dojít až v příštím roce. Měli by přitom otestovat i řešení, při němž se hnojivem obalilo také samotné osivo. Zemědělec by tedy pak mohl nejen zasít, ale i rovnou pohnojit.