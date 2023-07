Nemávejte na nás, prosí vodní záchranáři. Často zamíří k lidem, kteří pomoc nepotřebují

Například na přehradu Hracholusky, která je největší vodní plochou v Plzeňském kraji, se v létě sjíždějí tisíce výletníků. Kvůli velkému počtu lidí tam často dochází i k různým zraněním. Tamní záchranáři mají od 1. června za sebou už 49 zásahů. Nejčastěji jde o drobné úrazy v kempech a na plážích.

Provoz na vodní nádrži je podle záchranářů specifický. „Nemáme tady tolik rozšířený plavební provoz, to znamená, že tady potkáte méně lodiček, ale o to více plavců. Jedna třetina výjezdů tvoří výjezdy indikované zdravotnickou záchrannou službou, jsou to různé zhoršení stavů a úrazy, které se týkají pohybu u vody,“ řekl člen Vodní záchranné služby ČČK Plzeň Tomáš Kopáček.