Kramářova vila se o svátcích otevře návštěvníkům, přístupné budou interiéry i zahrada

Na první komentovanou prohlídku vily lidé mohou po oba dny přijít v 09:00, poslední skupina s průvodcem vyjde v 16:00, uvedl úřad vlády.

Zájemci si prohlédnou mimo jiné jídelnu zdobenou byzantskými motivy, Zlatý salonek, pracovnu Karla Kramáře, kulečníkový sál i zahradu. Návštěvníci se dozvědí o interiéru a uměleckých předmětech umístěných ve vile nebo o historii a současném využití budovy.

Vila už byla tento rok otevřena dvakrát v květnu a jednou v červnu. Další příležitost k prohlídce Kramářovy vily bude mít veřejnost 17. listopadu.

Architektonicky obtížně zařaditelná vila

Kramářova vila je z architektonického hlediska obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky. Přesto je považována za jednu z výrazných staveb pražské vilové architektury. Kramářova ruská manželka Naděžda vtiskla interiérům znaky východní aristokracie a orientální architektury.

Za první republiky se vile nedaleko Pražského hradu říkalo vzdorohrad – kvůli napjatým vztahům Kramáře a prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Úřad vlády několikrát do roka otevírá své jindy nepřístupné historické budovy – Hrzánský a Lichtenštejnský palác, Kramářovu vilu i Strakovu akademii. Od května do poloviny října je každou sobotu otevřena zrekonstruovaná zahrada u sídla vlády. Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí je nově od července do září otevřena pro veřejnost šest dní v týdnu a není už třeba se předem registrovat.