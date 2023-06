Dívka nemohla kvůli cévní vadě správně hýbat paží, při přípravě operace výrazně pomohl 3D model

Oba dětské pacienty operovala lékařka Olga Košková. Prozradila, že malý chlapec měl lymfatickou cévní malformaci, tedy cystu naplněnou lymfou, dívenka ji měla naplněnou žilní krví. Malformace jsou vrozené, jde o poruchu cévního vývoje.

„U chlapečka byla lymfatická malformace rozsáhlejší a vědělo se o ní už během těhotenství. U holčičky malformace postupně rostla s věkem,“ přiblížila ošetřující lékařka. Před operací u dívky byla cévní vada již tak velká, že jí znemožňovala správný pohyb paže. Zároveň v rámci léčby musela neustále nosit stahovací triko, což pro ni podle Koškové rovněž nebylo příjemné.

Matka dívky Anežka Tillová doplnila, že na to, že je něco v nepořádku, přišla ve chvíli, když chtěla dcerce cvičit s rameny. Po objevení cizorodého útvaru následovala návštěva pediatra. Košková uvedla, že v jejím týmu řeší podobně závažných případů dvacet až třicet do roka. V nemocnici rovněž funguje skupina pro léčbu cévních anomálií, která se podle Koškové pravidelně schází a debatuje o každém pacientovi. To podle ní umožňuje sestavovat léčebné plány daleko rychleji.

Z obrázku trojrozměrný model

Tentokrát byl ovšem v týmu i expert z Vysokého učení technického. „Oslovila jsem (odborného) asistenta (Petra) Marciana, zda by byl schopný obrázky z magnetické rezonance převést do 3D modelu a ideálně je pro mě ještě zvětšit,“ popsala Košková, které podle vlastních slov tyto modely velmi pomohly v předoperační přípravě. Ta podle ní zabrala několik měsíců. Ve spolupráci s univerzitou chce určitě pokračovat, Marcian už nemocnici pomáhá v problematice rozštěpů.

Obě děti po operaci nemají větší komplikace a například i jejich motorický vývoj probíhá úměrně k jejich věku.