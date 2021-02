Čeští lékaři vyzkoušeli převratnou buněčnou terapii. Na maraton to není, ale pracuji, popsal pacient

Metoda zatím slouží pro pacienty s nádory mízních uzlin a krve, neslouží tedy například k léčbě rakoviny žaludku, vaječníků a podobně. „Je to ale převratná metoda, potenciál je obrovský, a proto se snad brzy dočkáme rozšíření na další nádory. Je ale nutno říct, že je to pro pacienty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a s vysokou pravděpodobností by v relativně krátké době zemřeli, není tam žádná jiná alternativa léčby,“ zdůraznil přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Jiří Mayer.

Podle něj se nyní daří vrátit do života kolem poloviny pacientů. „I kdyby to bylo jen 20 procent, je to obrovský úspěch. Je vidět, že metoda funguje, a je potřeba pracovat na zdokonalení. Na to, že se využívá u pacientů v terminálním stádiu, je to neuvěřitelný úspěch,“ dodal Mayer.