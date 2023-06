Inspektoři provozu ve středních Čechách kontrolují práci záchranářů a současně pomáhají u vážnějších výjezdů

Najednou slouží vždy dva inspektoři provozu, a to od sedmi ráno do sedmi večer. V noci drží pohotovosti. Jeden inspektor stihne většinou čtyři výjezdy denně. „Nám tady vyskočí naléhavost dva, že to máme třeba pět kilometrů daleko. V tu chvíli se přiřadím do toho výjezdu a jedu jim tam pomoct,“ vysvětlil inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Jiří Staš.

„Hlavní prioritou práce inspektorů je podpora posádek u výjezdů s vysokou prioritou. Zejména u náhlých zástav srdce, u vážnějších dopravních nehod,“ řekl ředitel středočeské záchranky Pavel Rusý.

„Například včera jsme měli resuscitaci, byla tam erzeta, dvoučlenná posádka. Já jsem jim přijel na pomoc, takže v tu chvíli už jsme tam byli tři a mohli jsme dělat všechny úkony najednou,“ popsal Staš.

Inspektoři také při zásahu dohlížejí na kvalitu poskytované péče. „Jestli poskytují správně přednemocniční pomoc, jestli mají všechny ochranné pomůcky, jak mají mít, a kontrolujeme třeba i stanoviště, jestli je tam všechno v čistotě,“ řekl Staš.

V autě jezdí sami, výbavu mají stejnou jako zasahující lékaři. „Zde máme vysouvací pult, kde najdeme výběhový batoh, odsávačku, vzadu najdeme oxybatoh, kde je ventilátor, kyslík,“ ukázal.

Středočeští záchranáři mají k dispozici celkem dvanáct inspektorů. V Kladně, ve Zdibech a v Benešově. „Zaměřovali jsme se samozřejmě na jejich odbornou úroveň, na jejich zkušenosti, na délku praxe na zdravotnické záchranné službě,“ řekl ředitel středočeské záchranky.

Inspektoři už působí i u záchranářů v dalších krajích – třeba v Plzeňském, Jihomoravském nebo v Praze.