Záchrana karase obecného. Pracovníci pražské zoo vypustili do rybníka stovku ohrožených ryb

„Jde nám o navrácení ryby, která byla ještě do minulého století běžná a dnes je téměř vyhynulá, do české přírody, protože se o ní dá mluvit jako o 'deštníkovém druhu'. To znamená, když budeme chránit tento druh, budeme chránit takřka celý ekosystém, kde se můžou potom množit čolci, žáby a podobně,“ sdělil Mašek.

Salvátorský rybník byl doporučen jako jeden z devíti organizací Sdružení místních samospráv, která má mimo jiné k dispozici databázi vodních ploch. Součástí revitalizace rybníka bylo odbahnění, oprava a zpevnění části břehu, výsadba stromů a úprava okolí. Přístup k rybníku je nově bezbariérový.

Práce prováděné ve dvou etapách vyšly celkem na 15,5 milionu korun. Většinu hradila obec z vlastního rozpočtu, dva miliony získala z dotace kraje, výsadbu stromů podpořila Nadace ČEZ, řekl starosta obce Jiří Beneš (STAN).

Ryby se podařilo rozmnožit přímo v rybnících zoo

Otevření nově revitalizovaného Salvátorského rybníka se dnes vedle Beneše účastnila místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN), ředitel pražské zoo Miroslav Bobek a náměstkyně pražského primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti).