V Olomouci od září zdraží MHD, cena základní jízdenky vzroste z osmnácti na dvacet korun

Naposledy se jízdné v MHD v Olomouci zvyšovalo v roce 2020. Cena základní jízdenky tehdy vzrostla o čtyři koruny na 18 korun, roční kupón naopak zlevnil. „Od roku 2020 však došlo k rozšíření poskytovaných služeb v řadě oblastí, z čehož nejdůležitější je prodloužení a obsluha tramvajové trati na Nové Sady. Současně s tímto navýšením provozních nákladů se na hospodaření DPMO projevují i dopady energetické krize a inflace,“ uvedl předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

„Radu města Olomouce se nám podařilo přesvědčit, že navýšení ceny jízdného a zvýšení výnosů je nezbytné pro financování dalších připravovaných investičních projektů,“ dodal Michalík.

Cena měsíčního kupónu od 1. září vzroste z 350 na 400 korun, čtvrtletního z 900 na tisíc korun a ročního z 2950 na 3200 korun. Nově upravené jízdné pro MHD v Olomouci podle Michalíka počítá se zachováním bezplatné přepravy pro děti do šesti let, doprovod dětí do tří let, cestující od 65 let i držitele průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce.

Dopravce navrhoval razantnější zdražení

Nově bude zvýšen věkový limit juniorů pro slevy na základním jízdném z nynějších šesti až 15 let na šest až 18 let. „I se změnou ceny jízdného zůstává MHD v Olomouci pro cestující cenově dostupnější než doprava ve srovnatelných českých městech,“ řekla Sýkorová.

DPMO podle Michalíka původně navrhoval zvýšit základní jízdné na 22 nebo 24 korun, radní ale rozhodli o postupném navyšování, které odráží rostoucí ceny vstupů a nároky na plánované investice. Michalík upozornil, že MHD je nejvíce dotovanou službou města. Vlastní výnosy DPMO činí pouze 30 procent, zbývajících 70 procent kompenzuje město ze svého rozpočtu. Letos provozní dotace obnášejí 405 milionů korun.

V tramvajích a autobusech loni DPMO přepravil 52,892 milionu cestujících, v meziročním srovnání jich bylo o 9,1 milionu více. Na osmi tramvajových a 24 autobusových linkách olomoucké MHD jezdí 148 tramvají a autobusů. Stoprocentním akcionářem DPMO, který měl na konci loňského roku 450 zaměstnanců, je město Olomouc.