U jezera Most má vzniknout nová čtvrť, město už má v rukou studii

Projekt, který se týká územní studie jižních částí, je nyní podle primátora ke schválení v zastupitelstvu a měl by být zařazený do územního plánu.

„Myslím si, že by to bylo dobré, že by se vrátili do starého Mostu lidé a bydleli by tady u jezera, takže by to nebylo špatné,“ řekl jeden z místních Alexandr Botd.

„Já bych tam bydlet nechtěl, protože bych nechtěl koukat na chemičku,“ dodal další z místních Martin Novotný.