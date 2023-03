Vysočina nechce památkově chráněný most u Petrávče. Nemá peníze na rekonstrukci

Radní kraje Karel Janoušek (STO) zastupitelům řekl, že most není v blízkosti krajských silnic. „Podle fotografií určitě vidíte, že to je historický most. Potřeboval by určitě rekonstrukci za několik milionů korun,“ uvedl.

Jednoobloukový most je vysoký asi deset metrů, překlenuje údolí Radslavického potoka. V minulosti most nechtěla obec Petráveč ani sousední Velké Meziříčí. Vleklý soudní spor skončil v roce 2016 tím, že most připadl do majetku státu.

Mluvčí telčského pracoviště Národního památkového ústavu Ilona Ampapová minulý měsíc sdělila, že most už je několik let v seznamu ohrožených památek na Vysočině. Opravy by podle památkářů měly začít co nejdřív, aby se narušené konstrukce nezřítily.

Stát bude muset hledat vlastníka v aukci

„Most je pro úřad nepotřebný, proto jsme se se žádostí o vyjádření k možnosti bezúplatného převodu této kulturní památky opakovaně obrátili nejen na Kraj Vysočina, ale také na obec Petráveč a město Velké Meziříčí,“ vysvětlila mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová před únorovým projednáním nabídky na převod mostu v radě Kraje Vysočina.

V případě, že most nebude chtít kraj ani obce, bude podle ní úřad pravděpodobně hledat vlastníka prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí.