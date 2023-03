V Trutnově začala jezdit městská vlaková linka, uplatní se tam kupony na MHD

Vlaková linka lidem umožní dostat se ve směru od Libče do centra města snáze a rychleji. Zahrnovat bude šestnáct spojů denně. Měla by být alternativou k cestování auty po přetížené Polské ulici ve čtvrti Poříčí.„ Když je to město ucpané, nebo ráno před šestou hodinou, tak si linka svoje cestující najde. Do města se dostanou rychleji než autobusem, který uvázne na kruhovém objezdu,“ poznamenal strojvedoucí Jiří Staněk.

Město plánuje linku dotovat částkou asi 1,4 milionu korun ročně. Předplacené kupony MHD cestujícím nově platí ve všech vlacích v obvodu města u dopravců České dráhy a GW Train Regio. Cestující s časovou jízdenkou MHD si tak nemusejí kupovat jízdenku do vlaku. „Vlaky se tím stanou nedílnou součástí MHD v Trutnově a významně se tak rozšíří nabídka spojů a tím i atraktivita hromadné dopravy,“ uvedl starosta města Michal Rosa (ODS).

Na akceptování kuponů MHD i ve vlacích se město Trutnov dohodlo s Královéhradeckým krajem, který je objednavatelem regionální vlakové dopravy. Město za to kraji zaplatí kompenzaci necelých 225 tisíc korun, a to za období od 1. března do 8. prosince 2023. Od prosince 2023, kdy začnou platit nové jízdní řády, se bude jednat o nové smlouvě.