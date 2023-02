Špatně zaparkovaná auta blokují pražské tramvaje každý den. Pokuta za to by měla významně vzrůst

Někdy si poradí sami cestující. „Stalo se mi, že z tramvaje vylezlo pár chlapů a auto odhodili kousek stranou,“ vylíčila řidička tramvaje Nikol Pravdová. Většinou ale způsobí špatně překážka na kolejích významné ztráty. Když není poblíž řidič takového vozidla, znamená to, že se tramvajová doprava zastaví třeba i na hodinu. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka rozhodují dispečeři, kdy zavolá některý z řidičů, že neprojede, zda zavolá jeřáb, odtahovou službu, nebo vše nechá na městské policii. Mezitím jsou nutné odklony tramvají a někdy i zavedení náhradní autobusové dopravy.

Jsou města, kde jezdí tramvaje převážně po samostatném pásu a auta se jim dostávají do cesty jen v křižovatkách. Tak je to třeba v Mostě, ve velké míře i v Plzni nebo Ostravě. Zato v Praze se auta s tramvajemi na mnoha úsecích mísí a špatně zaparkované auto znamená, že tramvaj neprojede.

Řidič, který své auta zanechá tak, že zasahuje do kolejí, však zdaleka nemusí sáhnout tak hluboko do kapsy jako dopravní podnik. „Na místě hrozí řidiči pokuta do výše až dva tisíce korun. Správní orgán může udělit pokutu ve výši jeden a půl až dva půl tisíce korun,“ shrnula nynější pravidla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Novela, která mění podobu bodového systému a výši některých pokut, počítá z podstatným zpřísněním trestu i za tento přestupek. Nově by měla být pokuta na místě až 3500korunová a ve správním řízení desetitisícová. Je to ovšem zmírnění oproti dřívějším úvahám, kdy se hovořilo až o dvacetitisícovém postihu a navíc dvou trestných bodech.

„Ten návrh je milosrdný. My doufáme, že když uděláme osvětu a současně bude tvrdší sankce, tak zablokovaných tramvají bude výrazně méně,“ podotkl předseda dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny Ondřej Lochman (STAN).