Jižní Moravou protéká voda plná amoniaku. Případem se už zabývají inspektoři z ČIŽP

Hasiči odebrali vzorky z potoka Turold v Mikulově na začátku ledna. Barva vody byla bílá, místy až namodralá, silně zapáchala. Výsledkem měření byly zvýšené hodnoty amoniaku a fosforečnanů. „Analýza potvrdila pravděpodobné znečištění fekáliemi nebo kejdou,“ komentovala starostka Mikulova Jitka Sobotková (nestr.).

Podobné to bylo i zhruba o kilometr dál. Voda už sice měla barvu normální, ale sonda, která měří možnou přítomnost odpadních vod, hlásila abnormální výsledky. „Je to přes 1900 microsiemens (jednotka elektrické vodivosti - pozn. red.), a taková normální hodnota tady v povodí Včelníku je 1500, takže je to stále zvýšené. Před týdnem jsme tady naměřili přes dva tisíce,“ uvedl vodohospodář ze Správy CHKO Pálava Vlastimil Sajfrt.

Voda z Mikulova končí v soustavě Lednických rybníků. I tam analýzy prokazují znečištění, a to už dlouhodobě. „Povodí sledujeme zhruba tři roky, měli jsme různé náznaky. Nejvíce varovná je zvýšená hodnota amoniaku, což je látka, která při určitých koncentracích může způsobit například úhyn ryb,“ upozornil Sajfrt.