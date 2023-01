Středočeskou D3 postaví stát. Kupka odmítl spolupráci se soukromníky v obavě z žalob na vedení trasy

Stát nebude stavět středočeský úsek dálnice D3 pomocí takzvaného PPP projektu (Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého), tedy za pomoci soukromých peněz. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by to kvůli častým odvoláním a žalobám odpůrců trasy bylo značně rizikové. Kupka to řekl na setkání se starosty v Jílovém u Prahy. Zástupci dotčených obcí, kterých dorazilo zhruba 70, se zajímali například o protihluková opatření nebo o to, jak se zabrání případným problémům se zdroji pitné vody. Jednání bylo poklidné, další se má uskutečnit v druhé polovině roku.