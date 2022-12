Nesvítí vůbec, nebo poblikává. Nové osvětlení v centru Brna má potíže

17. listopadu se v barvách trikolory v centru Brna poprvé rozzářilo přes osm set světelných trubic za skoro pět a půl milionu korun. Jenže ani ne dva týdny od slavnostního rozsvícení girlandy nesvítí tak, jak mají. Některé jsou dokonce zhasnuté úplně.

„Kvalita některých trubic nebyla odpovídající. To znamená, že ty trubice musíme vyměnit, protože jinak způsobují blikající efekt,“ vysvětluje ekonomický ředitel Technických sítí Brno Miroslav Sečkář.

Problikávání ale není jediný problém. Třeba jedna girlanda v Masarykově ulici svítí jen napůl. U jiné jsou pak vadné tři trubice, které svítí jen modře. „Girlandy jsou celkem složitý systém. My tam pouštíme videoanimace, které zobrazují různé režimy. Když nějaká girlanda bliká, dochází ke ztrátě signálu,“ tvrdí autor návrhu Jan Machát.

Tradice dlouhá desetiletí

Po opravách a ukončení současného testovacího provozu se Technické sítě Brno budou starat o celkem 36 girland v pěti ulicích. „Prozatím jsme osadili čtyři z pěti ulic, do páté, Středové, jsme se zatím kvůli rekonstrukci kanalizace nedostali,“ přibližuje Sečkář.

Osvětlení ulic má v Brně tradici od roku 1959. Podobného designu se girlandy držely až do současnosti. Poslední větší renovací prošly před patnácti lety. Jejich nová podoba teď Brňany a Brňanky rozděluje. Zatímco třeba Haně Šírové i její kolegyni z práce se libí moc, podle Hany Mášové je nové osvětlení „nijaké“.

Na odstranění závad budou odborníci pracovat až do Vánoc. V ostrém provozu by pak osvětlení mělo být ještě letos. Kvůli úsporám a světelné očistě se ale bude svítit jen do půlnoci.