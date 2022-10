ANO v Uherském Hradišti odstoupilo od memoranda s Piráty a Hradišťáky. Se Společně hledají partnera

Společně pro Hradiště získalo stejně jako druhé hnutí ANO a třetí Hradišťáci šest mandátů. Čtvrtá KDU-ČSL a nezávislé osobnosti má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Nestraníci pro Hradiště. Šestí jsou Piráti se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadil Hlas pro Hradiště, tedy kandidátka KSČM a SPD, se dvěma zastupiteli.

Dosud byla na uherskohradišťské radnici koalice ODS s nezávislými osobnostmi, hnutí KRUH, KDU-ČSL a TOP 09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů. Hnutí KRUH v letošních volbách neuspělo.

Piráti: ANO nectilo dohodu

Začátkem minulého týdne v Uherském Hradišti podepsali memorandum o povolební spolupráci ANO, Hradišťáci a Piráti. V zastupitelstvu by tyto tři subjekty měly většinu, a to 14 křesel z 27. Podle lídra kandidátky Pirátů Jakuba Gróse ale jejich vyjednávací tým dostal v neděli večer písemné vyrozumění z ANO o ukončení memoranda.

„Několikrát jsme avizovali, že chceme v Hradišti opravdovou změnu a zkoušeli jsme i na úkor tvrdých ústupků do toho jít. Bohužel uskupení ANO nectilo hned první dohodu, kterou jsme spolu formálně podepsali, a takovou stranu, mimo jiné, nemůžeme nazvat důvěryhodným partnerem a představit si s ní momentálně fungování,“ uvedl Grós.

Vstoupit do koalice se Společně pro Hradiště a ANO Piráti odmítli. „Bez programových shod, s nedostatkem kompetentních lidí u některých uskupení a problematickými stranami bychom náš program nemohli snad ani částečně realizovat,“ uvedl zastupitel František Elfmark (Piráti).

Náročná povolební vyjednávání

„Přiznám se, že tak náročná povolební vyjednávání jsem asi ještě nezažil. O to víc si cením toho, že se nám podařilo dosáhnout dohody. Společně s ANO 2011 utvoříme základ budoucí koalice v Uherském Hradišti. Vycházíme přitom z našich předvolebních programů, na kterých máme v zásadních věcech jasnou shodu, a ze základu funkčního půdorysu koalice ve Zlínském kraji,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha (ODS). V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu mají Společně pro Hradiště a ANO 12 křesel, aby utvořili většinovou koalici, dalšího partnera potřebují.

Zástupkyně vyjednávacího týmu ANO Margita Balaštíková v pondělí zaslala ČTK deklaraci, ve které ANO potvrdilo, že se Společně pro Hradiště uzavřelo dohodu o utvoření základu budoucí koalice v Uherském Hradišti. Odstoupení od memoranda s Hradišťáky a Piráty v deklaraci zmíněno není, konkrétně se k němu nevyjádřila ani Balaštíková.

„Dohoda je, že my budeme dávat pouze písemná prohlášení. Nebudeme to komentovat do uzavření nějakých konkrétnějších kroků,“ řekla ke vznikající koalici Balaštíková.

Za priority pro příští měsíce a roky označil Stanislav Blaha v Uherském Hradišti zodpovědné hospodaření nebo podporu podnikatelů a mladých rodin. O definitivní podobě vedení města by podle něj mohlo být jasno v tomto týdnu.