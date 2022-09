Náchod kupuje lázeňskou vilu Panzinka

„Vila Panzinka neodmyslitelně patřila k běloveským lázním v historii, a to především v dobách jejich největšího rozkvětu na začátku dvacátého století. My dnes také počítáme s jejím zapojením do obnovy lázeňství – ať už je to například umístění ordinací lékařů, nebo pro ubytování,“ nastínila mluvčí Náchoda Nina Adolf.

Stavebně-technický stav objektu je podle ní, byť to tak nevypadá, uspokojivý. „Samozřejmě si zaslouží nový kabát. O to se budeme snažit. Co se týče vnitřních prostor, ty budeme opravovat tak, jak se rozhodneme je využít,“ dodala mluvčí.

Vila vznikla v roce 1905. „Jako další ubytovací prostor pro Lázně Běloves. Ty se datují už od roku 1818,“ připomněl archivář Státního okresního archivu Náchod Jan Čížek. Panzinka se nachází přímo nad areálem bývalých Velkých lázní, které město už od loňského roku vlastní také. Odkoupilo je za čtyřicet milionů korun.

V Náchodě nyní fungují takzvané Malé lázně. Pro veřejnost jsou tam volně přístupné dva nově vybudované prameny. Velké a Malé lázně by měla spojit lázeňská trasa. V ideálním případě by měl celý komplex fungovat nejdříve za šest let.