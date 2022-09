Soud ve Zlíně po víc než třiceti letech uznal rehabilitaci bývalého disidenta Pavla Záleského

Představiteli křesťanského disentu Pavlu Záleskému zabavila Státní bezpečnost při domovní prohlídce náboženskou literaturu, 22. listopadu 1989 ho podle tohoto protokolu přestupková komise napomenula. Přitom už se v té době začal režim hroutit. „To byla fraška to rozhodnutí. Oni si mysleli, že to všechno bude jinak. Že se to vrátí,“ řekl Záleský.

„Měl narušovat socialistický pořádek. Zabavili mu dvě publikace,“ řekl obhájce Záleského Lubomír Müller. Zákon o soudních rehabilitacích se vztahuje na všechny křivdy komunistického režimu spáchané od 25. února 1948 až do 1. ledna 1990. Tedy i na případy po 17. listopadu 1989.

Po 33 letech spravedlnost. Dočkal se jí Pavel Záleský. 22.11.1989, tedy už během sametových demonstrací, se provinil proti socialistickému zřízení a dodýchávající režim mu nezákonně zabral literaturu. Soud ve Zlíně dnes konstatoval jeho účast na soudní rehabilitaci. Má to cenu. pic.twitter.com/Ns2bk7kAIp — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) September 12, 2022

Jasný případ bez složitého dokazování

Byl to nakonec jednoduchý případ bez dlouhého dokazování. I proto, že se v závěrečných návrzích netypicky shodli jak státní zástupce, tak obhájce. Soud vzápětí spravedlnost potvrdil. Pavel Záleský je účastníkem soudní rehabilitace za nezákonné rozhodnutí. „Mně stačí tady toto vyjádření soudu. Je to i pro politické vězně jako takové zadostiučinění, že má cenu se bránit,“ řekl Záleský.

Rozhodnutí soudu teoreticky otevřelo Pavlu Záleskému cestu k ocenění Osobnost města Otrokovice. V minulosti tuto výzvu odmítl právě kvůli křivdě, které se radnice před víc než třiceti lety dopustila.