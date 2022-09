Na židovském hřbitově vznikl památník z rozřezaných náhrobků, které byly v dlažbě na Václavském náměstí

Přes čtyřicet let po rozřezaných náhrobních kamenech chodili lidé na Václavském náměstí. Na to, že by dlažba mohla zahrnovat kostky vyrobené z náhrobků, upozorňovala Židovská obec v Praze mnoho let. Při obnově náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky skutečně našly. Díky memorandu se kostky vrátily židovské obci.

Autoři památníku vytvořili v jeho centru malé návrší. Kolem něj se rozbíhá devět nízkých zídek také sestavených z kostek. Výjev připomíná podle autora Jaroslava Róny okolní svět. „Mohou evokovat ruiny chrámu, a tak připomínat židovskou historii. Jedna ze zdí, stejně jako symbol židovské hvězdy na vrcholu vypouklé čočky, ukazuje k Jeruzalému,“ popsal Róna symboliku památníku.