Kvůli pádu mostu ve Vilémově dostalo dalších pět lidí podmínku. Původně je soud obžaloby zprostil

Okresní soud se případem znovu zabýval z rozhodnutí nadřízeného krajského soudu. Výši trestů mimo jiné zdůvodnil dlouhou dobou, po kterou proces trvá. Případem se začal okresní soud zabývat na konci roku 2016, poprvé rozhodl v roce 2018, odvolací soud jeho rozsudek zrušil a následovala nová jednání. O případu rozhodoval odvolací soud naposledy letos v červnu. Původně bylo kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti souzeno deset lidí.

Podle Jana Boltnara, který je jedním z obhájců, byl úterní odsuzující rozsudek očekávatelný. „Soud byl vázaný názorem krajského soudu a my věříme, že naším odvoláním tento názor změníme,“ řekl Boltnar.

Žalobkyně považuje tresty za nízké

Státní zástupkyně Zděňka Tománková považuje tresty za nízké. Připomněla, že na začátku projednávání případu požadovala pro obžalované nepodmíněné tresty. Nyní navrhla podmíněné tresty. Odvolání zváží proto, že uložené tresty jsou pod zákonnou sazbou.

„Věřím, že za toto jednání s takovými následky, jaké nastaly, by byl odpovídající trest nepodmíněný tak, jak jsem navrhovala na samém začátku. Chápu situaci, která byla vzniklá časem, avšak nemyslím si, že by to mělo být ku prospěchu obviněných,“ řekla.