Brněnský Automotodrom žije hlavně z pronájmu dráhy. Návrat Moto GP je prakticky nereálný

Grand Prix silničních motocyklů se v Brně jela naposledy před dvěma lety. Tehdy kvůli epidemii covidu bez diváků. Českou televizí oslovení podnikatelé z okolí Masarykova okruhu konec Velké ceny hodnotí jako ztrátu pro město i pro podnikání.

„Tohle prostranství bylo zaplněné karavany a stany,“ ukazuje na téměř prázdný kemp jeho majitel Ivo Sítař. Jeho provoz zvládá zabezpečit s manželkou a dcerou.

Někteří fanoušci motosportu se i po letech do kempu u Brna vracejí. „Většinou jsme sem přijeli už v pondělí, abychom chytli místo, ve čtvrtek nebo v pátek jsme se sjížděli celá sestava, patnáct dvacet lidí,“ vzpomíná na staré časy Michal Šimák.

Byla to srdcovka

Kempy v okolí okruhu provozovaly také různé spolky, například Sportovní klub Žebětín na fotbalovém hřišti. Vydělal si tím zhruba sto tisíc, tedy asi čtvrtinu ročního rozpočtu. Majitelé sousední restaurace o finanční ztrátě mluvit nechtějí, podle nich je to hlavně ztráta pro město a jeho pověst.

„Pro mě to byla srdcovka, co se týká přátel, pohody. Z finančního hlediska, pokud bych se na to spoléhala, to by nebylo dobré. Každý hospodský se musí snažit, aby se živil i přes rok a nečekat na to, co je jednou za rok,“ vysvětlila majitelka Hospůdky Na Hřišti Jitka Černá.