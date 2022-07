Do obory Soutok na Břeclavsku už zase budou moci turisté. Lesníci zpracovali polomy po vichřici

Zámeček Pohansko u Břeclavi je tradiční zastávka turistů na kolech, kteří často míří z Lednicko-valtického areálu do obory Soutok mezi řekami Moravou a Dyjí. Od soboty už mohou pěší i cyklisté vyrazit do všech částí obory. Její jižní část byla pro návštěvníky přes měsíc uzavřená. Kvůli silné vichřici ze začátku června. „Poškodila hlavně porosty, starší porosty, způsobovala vyvracení celých stromů, které ničily oborní plot,“ popsal vedoucí polesí Soutok Lesy ČR Juraj Stehlík.

Nejčastější obětí červnového řádění vichřice v oboře Soutok byly jasany. Velká část z nich byla stará víc než sto let. Lesníci předpokládají, že vítr zlámal tři až čtyři tisíce metrů krychlových dřeva. Většina, hlavně z lesních cest, je už nachystaná na odvoz. Pracovníci teď likvidují takzvané věšáky. „Strom, který je zaklíněný do jiného stromu. V případě, že by se uvolnil, nebo praskla nějaká větev, tak je možné, že padne na zem,“ vysvětlil Stehlík.

Jižní část obory Soutok na Břeclavsku se zítra znovu otevře. Lesníci tam v uplynulém měsíci zpracovávali stromy poškozené silnou červnovou vichřicí. Ta způsobila nebezpečné polomy, které mohly ohrozit návštěvníky. Zaklesnuté mohutné větve visely často přímo nad lesními cestami. pic.twitter.com/fPhp8Q3EIJ — Michal Cejka (@Cejka_CT) July 15, 2022

Na místě je stále opatrnost

I když se obora od soboty znovu otevře všem návštěvníkům, na místě je opatrnost. Kvůli poškozeným stromům i pohybu lesnické techniky. „Zároveň bychom chtěli poprosit návštěvníky, aby byli tak moc hodní a poslouchali případných pokynů pracovníků Lesů České republiky,“ řekla mluvčí města Břeclav Jana Pelcová.

Oblast u hranic se Slovenskem a Rakouskem v červnu zasáhlo několik silných bouří. Devět dní po poničení obory zasáhlo tornádo síly F1+ i nedaleký Lanžhot. A řádění neušlo ani sídlo polesí Soutok.